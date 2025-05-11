أكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، في كلمة له خلال زيارة وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى إلى غرفة العمليّات الخاصّة بالانتخابات البلديّة والاختياريّة في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "التّنسيق مستمر، لأنّ إنجاح العمليّة الانتخابيّة يتطلّب التّنسيق الحكومي الكامل".
وأشار إلى أنّ "صباحًا حضر رئيس الجمهوريّة حوزاف عون إلى الغرفة، والآن وصل وزير الدّفاع، وكنت على اتصال منذ بعض الوقت مع رئيس الوزراء نواف سلام، والحكومة تعمل بكلّ تنسيق وجدّيّة لإنجاح الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع".
ولفت الحجار إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي تقوم بحماية صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع، والجيش اللبناني بحضوره القوي والمكثّف خارج المراكز وفي محيطها يؤمّن ضبط أمن العمليّة الانتخابيّة"، مركّزًا على أنّ "التحدّيات الأساسيّة في انتخابات الشّمال وعكّار هو التّحدّي الأمني، ووجود الوزير هنا يؤكّد إلى جانب التّنسيق الحكومي العالي، الدّور والجهوزيّة العالية للجيش لمنع أي تجاوزات أمنيّة، ومواكبة عمليّة الفرز وإصدار النّتائج".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الحكومة تعمل بكل تنسيق وجدية لإنجاح الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.