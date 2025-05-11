بوتين يدعو لـ"محادثات مباشرة" مع أوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع أوكرانيا، في أول تصريح له بعد انتهاء الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة عيد النصر.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي في وقت متأخر من الليل من الكرملين "نحن نسعى إلى محادثات جادة لإزالة الأسباب الجذرية للصراع والبدء في التحرك نحو سلام دائم وقوي"، داعياً لأن تبدأ المحادثات في إسطنبول "دون تأخير، في وقت مبكر ربما في 15 مايو/أيار".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من زيارة زعماء أوروبيين - بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - لأوكرانيا، حيث دعوا موسكو للموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

واستضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا، بينما انضم آخرون إلى القمة عن بُعد.

وكشف قادة أوروبا النقاب عن مقترح وقف القتال بعد مناقشة الخطة عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح في البداية وقفاً غير مشروط لإطلاق النار، مهددين روسيا بعقوبات "واسعة" إذا لم تمتثل.

ورداً على المقترح الأوروبي، قالت الحكومة الروسية إنها ستقوم بدراسته، لكنها لن ترضخ لأي ضغوط.

وبعد قمة السبت في كييف، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - أثناء وقوفه إلى جانب زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والمستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس: "جميعنا هنا، إلى جانب الولايات المتحدة، ندين بوتين بشدة، وإذا كان جاداً بشأن السلام، فلديه فرصة لإثبات ذلك".

فيما أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم القادة، مؤكداً "سنركز اليوم على كيفية بناء وضمان أمن حقيقي ودائم".

Getty Images أسهمت المفاوضات التي أجرين في السعوية بمشاركة الولايات المتحدة في التخفيف من حدة القتال في أوكرانيا

وتصر روسيا حتى الآن على ضرورة أن يتوقف الغرب أولاً عن إرسال مساعداته العسكرية إلى أوكرانيا قبل النظر في أي مقترحات لوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من ذلك، أكد زيلينسكي على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار غير مشروط، موضحاً أن "محاولات طرح أي شروط ستكون دليلاً على نية إطالة أمد الحرب وتقويض الدبلوماسية".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهدنة المخطط لها سوف تخضع للمراقبة من قِبل الولايات المتحدة بصفة أساسية بمساعدة دول أوروبا. وأضاف أنه في حال انتهاكها، "ستُفرض عقوبات شاملة يتم التنسيق بشأنها بين الجانبين الأوروبي والأمريكي".

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الحرب التي بدأت بالغزو الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 - كانت "حرب عدوان من جانب روسيا فحسب، في انتهاك للقانون الدولي".

وكانت قمة كييف بمثابة رد رمزي على أكثر من 20 زعيماً زاروا موسكو في يوم النصر.

ومن بين الزعماء الذين انضموا إلى اجتماع كييف عن بُعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وانتهى مساء السبت وقف إطلاق النار، الذي استمر 30 ساعة، والذي دعا إليه بوتين يوم الجمعة الماضية بمناسبة عيد النصر الروسي، إذ تراجعت حدة القتال خلال ساعات الهدنة، لكن كلا الجانبين تبادلا الاتهامات بخرقه.

Getty Images تعهد زعماء أوروبيون بدعم أوكرانيا وقالوا إنهم يجب أن يشاركوا في المحادثات الأمنية المتعلقة بالمنطقة

وتشكّل ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" من الدول الداعمة لكييف، لتعزيز أي اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأكرانيا بضمانات أمنية، بما في ذلك إمكانية نشر قوات في أوكرانيا.

وجدد ترامب دعوته إلى وقف إطلاق نار غير المشروط لمدة 30 يوماً بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي.

إذ كتب الرئيس الأمريكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وشركائها سيفرضون عقوبات إضافية".

رداً على ذلك، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القادة الأوروبيين بالإدلاء بتصريحات متناقضة "ذات طبيعة مثيرة للمواجهة، بدلا من محاولة إحياء علاقاتنا".

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية في وقت لاحق عن بيسكوف قوله: "علينا أن نفكر في هذا الأمر ملياً. لكن محاولة الضغط علينا أمر غير مجدي على الإطلاق".

وعلى الرغم من مزاعم روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت، أشارت تقارير إلى هجمات روسية جديدة في مختلف أنحاء أوكرانيا.

ففي منطقة سومي الشمالية، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 85 سنة، وأصيب ثلاثة آخرون خلال هجمات روسية سببت أضراراً بالغة في تسعة عشر منزلاً وعشرة مبانٍ أخرى، وفقاً للشرطة الأوكرانية.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن شخصاً أصيب واشتعلت النيران في مبنييْن سكنييْن شرق منطقة دونيتسك بعد هجمات روسية.

وفي مدينة خيرسون الجنوبية، طلب أحد السكان يبلغ من العمر 58 سنة المساعدة الطبية بعد أن تعرض لهجوم من طائرة مسيرة روسية تحمل متفجرات، وفقاً للإدارة الإقليمية.