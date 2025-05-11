شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها الخيرية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 11:37 ص

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت جمعية رسالة الخيرية تنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية في عدد من المحافظات، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

فقد قامت الجمعية بتوزيع وجبات غذائية جاهزة في محافظات أسوان، مطروح، الجيزة، والبحيرة، وذلك ضمن حملات مستمرة لتوفير الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.

كما نظّمت الجمعية معرضًا للملابس بمحافظة السويس، لإتاحة الملابس الجيدة مجانًا للأسر والأفراد غير القادرين، بما يدعمهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص التحالف الوطني ومؤسساته على تكثيف العمل الميداني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.



رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها الخيرية



معرض رساله



جانب من معرض رساله