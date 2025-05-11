نتانياهو: استعدنا في عملية خاصة جثمان رقيب أول سقط في معركة تل السلطان في حزيران 1982 خلال حرب لبنان الأولى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "استعدنا في عملية خاصة جثمان رقيب أول سقط في معركة تل السلطان في حزيران 1982 خلال حرب لبنان الأولى".

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