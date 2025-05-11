"لادي": خرق لسرية الاقتراع بمدرسة الكورة الرسمية وضغط على الناخبين بمدرسة حلبا الرسمية

سجّلت "​الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات​" (لادي)، الّتي تراقب الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار، "خرقًا لسرّيّة الاقتراع في المدرسة الرّسميّة في ​الكورة​، حيث دخل رئيس القلم رقم 3 مع النّاخب إلى خلف العازل".

وأشارت إلى أنّ "لائحة "وحدة ​حلبا​" توزّع لوائح داخل مركز الاقتراع في مدرسة حلبا الرسميّة، ما يشكّل ضغطًا على النّاخبين".