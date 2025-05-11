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"لادي": خرق لسرية الاقتراع بمدرسة الكورة الرسمية وضغط على الناخبين بمدرسة حلبا الرسمية

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  • "لادي": خرق لسرية الاقتراع بمدرسة الكورة الرسمية وضغط على الناخبين بمدرسة حلبا الرسمية 1/2
  • "لادي": خرق لسرية الاقتراع بمدرسة الكورة الرسمية وضغط على الناخبين بمدرسة حلبا الرسمية 2/2

سجّلت "​الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات​" (لادي)، الّتي تراقب الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار، "خرقًا لسرّيّة الاقتراع في المدرسة الرّسميّة في ​الكورة​، حيث دخل رئيس القلم رقم 3 مع النّاخب إلى خلف العازل".

وأشارت إلى أنّ "لائحة "وحدة ​حلبا​" توزّع لوائح داخل مركز الاقتراع في مدرسة حلبا الرسميّة، ما يشكّل ضغطًا على النّاخبين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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