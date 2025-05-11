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سجّلت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي)، الّتي تراقب الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار، "خرقًا لسرّيّة الاقتراع في المدرسة الرّسميّة في الكورة، حيث دخل رئيس القلم رقم 3 مع النّاخب إلى خلف العازل".
وأشارت إلى أنّ "لائحة "وحدة حلبا" توزّع لوائح داخل مركز الاقتراع في مدرسة حلبا الرسميّة، ما يشكّل ضغطًا على النّاخبين".
كانت هذه تفاصيل خبر "لادي": خرق لسرية الاقتراع بمدرسة الكورة الرسمية وضغط على الناخبين بمدرسة حلبا الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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