"النشرة": أجواء جيدة تخيّم على المعركة الانتخابية في المنية بظل تنافس بين لائحتين

أفادت معلومات "​الخليج 365​" بأنّ "المعركة الانتخابيّة في مدينة ​المنية​ لا تزال تسير بأجواء جيّدة، حيث المنافسة بين لائحتَين: الأولى مدعومة من النّائب أحمد الخير وتحمل إسم "قرار الغد"، بينما الثّانية مدعومة من النّائب السّابق عثمان علم الدين ورئيس المركز الوطني في الشّمال كمال الخير وتحمل اسم "معا ننهض".

وأشارت المعلومات إلى أنّ مؤيّدي النّائب السّابق كاظم الخير يعملون على الاقتراع لمجموعة من الأسماء المختارة من قبلهم، أي من دون الالتزام بلائحة محدّدة.