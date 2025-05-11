الجيش: مواصلة التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار

أعلنت قيادة الجيش، أنه "إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 9 أيار 2025 والمتعلّق بدعوة قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية، تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار تسيير الدوريات وإقامة الحواجز ونقاط المراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي أعمال إخلال بالأمن".
وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى |التجاوب مع هذه التدابير لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية.|
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