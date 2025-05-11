باسيل أدلى بصوته في البترون: خضعنا لخيار العائلات ونسعى لبلدية تجمع كل الأطياف

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له بعد الادلاء بصوته في الانتخابات البلدية في البترون، أنّ التيار في الشمال كما في كل لبنان "خضع لخيار العائلات واحترمه ودعمه في المكان المناسب، سواء من الملتزمين أو المؤيدين".

وأشار إلى أنّ هذه القاعدة يطبقها في مدينته البترون، موضحًا: "أنا ورئيس البلدية اخترنا أن نجمع كل أطياف المجتمع البتروني، وتشكلت لائحة تحترم هذا النسيج. وهذا لم يمنع أن يكون هناك أشخاص آخرون أرادوا الترشح، ونحن نحترمهم، وهم أهلنا وأصدقاؤنا".

ودعا باسيل إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، مضيفًا: "لا يجوز ان يعتقد أحد أن لا منافسة في البترون، ونحن نحترم كل آراء أهل البترون، وسنعمل مع من يصل، وسنأخذ باقتراحات من لا يصل".

ولفت إلى أن للبترون "كثير من المشاريع، وتحتاج إلى تنظيم لتستوعب الزوار"، معتبرًا أنّ المدينة يجب أن تبقى "نموذجًا جامعًا في ال​سياسة​ والإنماء". وأضاف: "هناك عضو سنّي في البلدية، وهذا العضو قبلنا كلنا، ويجب احترام هذا التمثيل".

وختم بالإشارة إلى أن "البلديات التي فازت بالتزكية بلغ عدد مرشحي التيار الوطني الحر فيها أكثر من 100 عضو بلدي و20 مختارًا".