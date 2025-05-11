شدّد النّائب ​كريم كبارة​، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في طرابلس، على أنّ "الأهم اليوم أن تمر الانتخابات على خير، وأن يكون اقتراع أهل طرابلس لمن يعتبرونه الأفضل، ويحترم الجميع خيار النّاخبين"، مشيرًا إلى أنّ "اعتبارًا من صباح الغد، تُطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معًا، يدًا واحدةً لمصلحة مدينتنا وأهلنا".

كانت هذه تفاصيل خبر كبارة بعد الإدلاء بصوته في طرابلس: اعتبارًا من الغد تُطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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