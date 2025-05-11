أفادت مراسلة "النشرة"، بأنّ "لائحتَين تتنافسان في منجز في عكار، الأولى برئاسة جورج ابراهيم يوسف ومدعومة من النّائب السّابق هادي حبيش، والثّانية تتألّف من العائلات ومدعومة من "التيار الوطني الحر".
وأشارت إلى أنّ "حتّى السّاعة، اقترع حتّى 133 ناخبًا، فيما اقترع في عندقيت 575 شخصًا، ووصلت نسبة الاقتراع في القبيات إلى 6 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 133 ناخبًا اقترعوا في منجز حيث تتنافس لائحتان ووصول نسبة الاقتراع في القبيات إلى %6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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