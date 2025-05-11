"النشرة": 133 ناخبًا اقترعوا في منجز حيث تتنافس لائحتان ووصول نسبة الاقتراع في القبيات إلى %6

أفادت مراسلة "النشرة"، بأنّ "لائحتَين تتنافسان في منجز في عكار، الأولى برئاسة جورج ابراهيم يوسف ومدعومة من النّائب السّابق هادي حبيش، والثّانية تتألّف من العائلات ومدعومة من "التيار الوطني الحر".

وأشارت إلى أنّ "حتّى السّاعة، اقترع حتّى 133 ناخبًا، فيما اقترع في عندقيت 575 شخصًا، ووصلت نسبة الاقتراع في القبيات إلى 6 بالمئة".