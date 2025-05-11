ميقاتي قبيل الإدلاء بصوته في طرابلس: غير ملتزم بلائحة واحدة واخترت الكفاءات بكل اللوائح المرشحة

أشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، قبيل الادلاء بصوته في طرابلس، الى أنني "غير ملتزم بلائحة واحدة واخترت الكفاءات بكل اللوائح المرشحة"، لافتاً الى أن " الديمقراطية جميلة وأنا أدعو أهلنا في طرابلس للإقتراع بكثافة وإختيار الأفضل والأنسب وكل السكان يعرفون بعضهم البعض".

ووجه ميقاتي، تحية "للحكومة على انجاز الاستحقاق ونأمل ان تكون النتائج جيّدة واليوم نتنافس جميعا على ما هو أفضل للمدينة".

وقال "يجب أن نُبعد ال​سياسة​ عن المجلس البلدي في طرابلس، وأطلب من أهلي للمشاركة بالانتخابات واختيار الأفضل"، مضيفاً "قررتُ أن أكون جزءاً من فريق العمل الذي سيختاره أهل طرابلس وسأكون جندياً إلى جانبهم لخدمة المدينة".