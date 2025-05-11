أفادت معلومات صحافية، عن اغلاق بوابة مدرسة الصبيان في منطقة البداوي مؤقتًا أمام الناخبين، نتيجة الفوضى التي يشهدها المركز بالتزامن مع تسجيل عدة إشكالات. ويعمل المعنيون حاليًا على معالجة الوضع وإعادة فتح المركز أمام المقترعين.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مؤقت لبوابة مدرسة الصبيان في البداوي بسبب الفوضى والإشكالات الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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