"النشرة": انتشال أشلاء عدد من الشهداء في بلدة العديسة الحدودية جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "انتشال أشلاء عدد من الشهداء في بلدة العديسة الحدودية جنوب لبنان".

هذا وكشف مركز شهـداء العديسة التطوعي في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، أنه "في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل منذ الصباح الباكر في بلدة عديسة، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية انتشال اشلاء عدد من السعداء من بلدة عديسة".