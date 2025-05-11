أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) بتأخّر افتتاح صناديق الاقتراع في مركز كفرصغاب – قضاء زغرتا، لمدة 45 دقيقة، نتيجة إقدام أحد الأشخاص على قطع الطريق المؤدي إلى المركز، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويُعيد فتحه. كما أشارت الجمعية إلى تسجيل إشكالات أمنية خارج المركز خلال الفترة الصباحية.

كانت هذه تفاصيل خبر لادي: تأخير في افتتاح صناديق الاقتراع في كفرصغاب بسبب قطع الطريق وإشكالات أمنية خارج المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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