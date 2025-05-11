"النشرة": نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 6,99 بالمئة وفي عكار 11,47 بالمئة

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "نسبة الاقتراع في الشّمال بلغت 6,99 بالمئة، بينما وصلت في عكار إلى 11,47 بالمئة، بحسب أرقام وزارة الدّاخليّة والبلديّات".

وفي التفاصيل، أوضح أنّ :نسبة الاقتراع في طرابلس بلغت 3,20 بالمئة، في زغرتا 9,02 بالمئة، في بشري 7,72 بالمئة، في المنية الضنية 9,84 بالمئة، فيما وصلت في الكورة إلى 9,49 بالمئة وفي البترون إلى 13,13 بالمئة.