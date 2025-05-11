علمت "النشرة"، أن "المعركة الكبرى في عكار ستشهدها بلدة تل عباس بحيث ستجري المنافسة بين اللائحة الاولى المدعومة من التيار الوطني الحر ويرأسها وليد متري والثانية غير مكتملة و مدعومة من القوات اللبنانية".
وذكرت أنه "حتى الساعة حركة الإقبال على صناديق الاقتراع خفيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": المعركة الكبرى بعكار ستشهدها بلدة تل عباس في منافسة بين لائحتين واحدة للتيار وأخرى للقوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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