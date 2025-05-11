170 شكوى في اليوم الانتخابي البلدي والاختياري ومعظمها إدارية

سجلت غرفة متابعة شكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية 170 شكوى واردة، وأظهرت البيانات أن 84.9% من هذه الشكاوى صنفت كـ "عادية"، في حين بلغت نسبة الشكاوى "العالية الأهمية" 11.8%.

من حيث نوع الشكاوى، تصدرت الشكاوى الإدارية بنسبة كبيرة حيث تم تسجيل 146 شكوى، 18 شكوى إعلامية و6 شكاوى أمنية.