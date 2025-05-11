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"النشرة": نسبة الاقتراع في الشمال بلغت %4.21 وفي عكار %6.72

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"النشرة": نسبة الاقتراع في الشمال بلغت %4.21 وفي عكار %6.72

أفاد مراسل "النشرة" بأن "نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 4.21، بينما في عكار بلغت 6.72"، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.

وفي التفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في طرابلس 1.64، زغرتا 5.92، بشري 4.65، المنية الضنية 6.10، الكورة 5.85، والبترون 8.05.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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