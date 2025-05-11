النشرة: هدوء في العملية الانتخابية بطرابلس ومعارك انتخابية بارزة في عدد من بلدات القضاء

أفادت مراسلة "النشرة" بأن العملية الانتخابية في مدينة طرابلس تُسجّل بهدوء ومن دون تسجيل أي إشكالات تُذكر حتى الساعة، في وقت تشهد عدد من بلدات القضاء معارك انتخابية لافتة.

في بلدة البداوي، تتنافس لائحتان:

لائحة "أمل وإنماء البداوي" برئاسة رئيس البلدية الحالي حسن غمراوي، وهي لائحة ذات طابع عائلي،

ولائحة "عهد جديد" برئاسة سعيد العويك، مسؤول الجماعة الإسلامية في الشمال، ومدعومة من الجماعة الإسلامية.

أما في منطقة الميناء، فتتنافس ثلاث لوائح:

لائحة "روح الميناء" برئاسة عامر حداد، في معركة ذات طابع عائلي،

لائحة "المينا منارة" برئاسة عبدالله كبارة، والمدعومة من فيصل كرامي، كريم كبارة، أشرف ريفي، وطه ناجي،

ولائحة "الميناء أولًا" برئاسة فادي السيد، والمدعومة من إيهاب مطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

في مدينة طرابلس، تبرز المنافسة بين عدة لوائح أبرزها:

لائحة "رؤيا طرابلس" برئاسة عبدالحميد كريمة، والمدعومة من النواب فيصل كرامي، طه ناجي، كريم كبارة وأشرف ريفي،

لائحة "حراس المدينة" برئاسة خالد تدمري، والمدعومة من الجماعة الإسلامية وفريق من المجتمع المدني،

لائحة "نسبة طرابلس" برئاسة وائل الزمرلي، والمدعومة من إيهاب مطر والرئيس نجيب ميقاتي وفريق من المجتمع المدني،

لائحة "سوا لإنقاذ طرابلس" برئاسة محمد المجذوب، ذات طابع عائلي،

لائحة "طرابلس عاصمة" برئاسة أحمد ذوق، عائلية أيضًا،

ولائحة "للفيحاء" برئاسة سامر دبليز، والمدعومة من مصطفى علوش وفريق من المجتمع المدني.

وفي بلدة وادي نحلة، تتواجه لائحة "الكرامة والتنمية" برئاسة أحمد سيف، مع لائحة "إنماء وادي نحلة والمنكوبين" برئاسة مايز سويف، في معركة ذات طابع عائلي.