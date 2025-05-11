وزير الدفاع: الجيش منتشر على الأراضي كافة وسيقمع أي مخالفة تتعرض لها أقلام الاقتراع

لفت وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​، خلال تفقّده غرفة العمليّات الخاصّة بالانتخابات البلديّة والاختياريّة في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّه "إذا كان رئيس الجمهوريّة هو السّهم، فوزارات الدّاخليّة والدّفاع والعدل هي أجنحته. هذه الأجنحة ستقود السّهم، وهو ذاهب باتجاه تأمين العمليّة الانتخابيّة الدّيمقراطيّة".

وأكّد أنّ "التّعاون والتّنسيق قائمَين بين وزارتَي الدّفاع والدّاخليّة والبلديّات، و​الجيش اللبناني​ منتشر على الأراضي اللّبنانيّة كافّة. وأثناء العمليّة الانتخابيّة، الجيش يعمل خارج مراكز الاقتراع، ولا يتدخّل إلّا بناءً على طلب من وزارة الدّاخليّة للمؤازرة عندما تدعو الحاجة".

وشدّد منسّى على أنّ "الدّاخليّة تقوم بعمل جبّار، والتّنسيق قائم ويجب أن يكون كذلك على الدّوام بين الجيش وقوى الأمن الدّاخلي، وكل بحسب صلاحيّاته". وأعلن أنّ "الجيش سيقمع أي مخالفة تتعرّض لها أقلام الاقتراع، والحفاظ على الأمن والاستقرار واجب".