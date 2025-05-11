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فيضانات واسعة النطاق تجتاح الصومال وتخلف أضراراً

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فيضانات واسعة النطاق تجتاح الصومال وتخلف أضراراً

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتاحت العاصمة الصومالية مقديشو فيضانات واسعة النطاق  خلفت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، حسبما أفاد مسؤولون محليون. ولقيت أم وطفلها مصرعهما، جراء الأمطار الغزيرة.
وذكرت مصادر محلية أن الضحيتين توفيتا إثر انهيار منزلهما، بينما استمرت الأمطار لأكثر من ثماني ساعات، ما أدى إلى غمر الشوارع وجرف المركبات، وتعطيل وسائل النقل العام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى العديد من الأحياء.
وحذرت السلطات المحلية سكان العاصمة من مخاطر السيول، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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