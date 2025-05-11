“التعاون الإسلامي” يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, بوقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند, مشيدةً بجميع الدول التي بذلت مساعي مخلصة في الوساطة والتقريب بين الجانبين.

ودعت الأمانة العامة, المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتشجيع جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند على الانخراط في حوار بناء من أجل التوصل إلى حل جميع القضايا العالقة، عبر الوسائل السلمية، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وتؤكّد الأمانة العامة موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وضرورة الالتزام بالاتفاق لحماية المدنيين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية.

كما جددت الأمانة العامة, التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى حل سلمي بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط