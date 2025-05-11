مفتي طرابلس: الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة لترميم ما سبق واختيار المجلس البلدي المناسب

أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية، أن "الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة لترميم ما سبق واختيار المجلس البلدي المناسب".
ودا إمام، جميع المواطنين، الى "ممارسة حقّهم في هذا الإستحقاق".
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