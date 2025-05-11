الداخلية: نسبة الاقتراع في الشمال بلغت 1.31 بالمئة وفي عكار 1.69 بالمئة

أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الاقتراع في منطقة الشمال بلغت 1.31%، وفي عكار 1.69%، وفق الأرقام الصادرة صباح اليوم. وسُجلت النسب التفصيلية على النحو الآتي: طرابلس 0.51%، زغرتا 1.98%، بشري 1.15%، المنية–الضنية 1.35%، الكورة 1.80%، والبارون 3.68%.

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