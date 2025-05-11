وزير الداخلية: لا أحداث أمنية حتى الآن ونتمنّى أن يكون النهار هادئاً

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد حجار، في كلقة من وزارة الداخلية عقب انطلاق الانتخابات البلدية والإختيارية في الشمال وعكار، الى أنني "أشرفت مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مواكبة انطلاق عملية الإنتخابات".

وكشف حجار، أنه "حتى الآن لا يوجد أحادث امنية ونأمل ان يكون هذا اليوم هادئاً ومليئ بالممارسات الديمقراطية"، معلناً عن "ضبط رشوى انتخابية وتم التحقيق فيها بكل جدية من قبل القضاء".

ودعا جميع المواطنين الى "عدم مخالفة القوانين والإقبال على صناديق الإقتراع بكثافة".