التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل بيروت

أفادت غرفة التحكم المروري، بأن "حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت".
وكانت قد كشفت الغرفة، صباح اليوم، عن "اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية على بولفار بيار الجميل من مستديرة العدلية باتجاه جسر الفيات".
هذا وأفادت الغرفة التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "10 جرحى في 6 حوادث سير تمّ التّحقيق فيها، خلال الـ24 ساعة الماضية".
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