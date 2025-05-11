وصل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ إلى غرفة العمليّات لقوى الأمن الدّاخلي، لمتابعة انطلاق الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول عون إلى غرفة عمليات قوى الأمن لمتابعة انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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