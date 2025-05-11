النشرة: انطلاق اليوم الانتخابي في زغرتا بسلاسة ومعارك انتخابية في أردة ومجدليا ورشعين

أفادت مراسلة "النشرة" بانطلاق اليوم الانتخابي في قضاء زغرتا بسلاسة ودون تسجيل أي عوائق تُذكر، فيما تشهد عدد من بلداته معارك انتخابية بين لوائح متنافسة.

في بلدة أردة، تتواجه لائحتان:

لائحة "معًا لإنماء متوازن" برئاسة العميد المتقاعد ميلاد صليبا، والمدعومة من التيار الوطني الحر وتيار المردة،ولائحة "بالشراكة نبني" برئاسة سمعان ديب، والمدعومة من القوات اللبنانية وحركة الاستقلال.

وفي مجدليا، تتنافس لائحتان:

لائحة "انتماء وإنماء"، وهي لائحة شبابية مدعومة من العائلات برئاسة المهندس ايتيان ليشاع، ولائحة "مجدليا أولًا" برئاسة الدكتور مارك البعيني، والمدعومة من القوات اللبنانية وحركة الاستقلال.

أما في رشعين، فتشهد البلدة مواجهة انتخابية بين لائحة "رشعين تجمعنا"، المدعومة من التيار الوطني الحر وتيار المردة، برئاسة ميلاد برمو، ولائحة "رشعين عالراس والعين" برئاسة فادي قديسي، والمدعومة من حركة الاستقلال والقوات اللبنانية.