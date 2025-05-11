"لادي": فوضى وإشكالات بمركز الاقتراع بمدرسة بخعون وغياب المعازل بأقلام الاقتراع بمدرسة بطرماز

أشارت "​الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات​" (لادي)، الّتي تراقب الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار، إلى أنّ "الحضور الكبير لمندوبي اللّوائح المتنافسة داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنيّة في قضاء الضنية، أدّى إلى فوضى وتدافعًا وإشكالات متكرّرة".

ورصدت "لادي" أيضًا "غياب المعازل في أقلام الاقتراع في مدرسة بطرماز الرّسميّة- قضاء الضنية، ما يشكّل خرقًا لمبدأ سريّة الاقتراع".