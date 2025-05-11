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أشارت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي)، الّتي تراقب الجولة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظتَي الشّمال وعكار، إلى أنّ "الحضور الكبير لمندوبي اللّوائح المتنافسة داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنيّة في قضاء الضنية، أدّى إلى فوضى وتدافعًا وإشكالات متكرّرة".
ورصدت "لادي" أيضًا "غياب المعازل في أقلام الاقتراع في مدرسة بطرماز الرّسميّة- قضاء الضنية، ما يشكّل خرقًا لمبدأ سريّة الاقتراع".
كانت هذه تفاصيل خبر "لادي": فوضى وإشكالات بمركز الاقتراع بمدرسة بخعون وغياب المعازل بأقلام الاقتراع بمدرسة بطرماز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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