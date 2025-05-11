إشكال في أحد أقلام الاقتراع في أنفه والقوى الامنية عملت على تطويقه

وقع إشكال في أحد أقلام الاقتراع في انفه بين رئيسة قلم وإحدى الناخبات بسبب استخدامها لهاتفها داخل قلم الاقتراع. وعملت عناصر من قوى الأمن الداخلي على التدخّل سريعاً لحلّ المسألة.

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