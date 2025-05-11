أفادت مراسلة "النشرة" بأن الإقبال على صناديق الاقتراع في بلدة حلبا يشهد كثافة منذ ساعات الصباح، فيما بلغ عدد المقترعين في بلدة شدرا ١٦٠ مقترعًا حتى الآن.
هذا وتشهد عدة مناطق في عكار معارك انتخابية بارزة، أبرزها في تل عباس، بينو، بزبينا، رحبة، الجديدة، وحلبا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إقبال كثيف على الاقتراع في حلبا ومعارك انتخابية في مناطق عدة من عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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