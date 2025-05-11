النشرة: إقبال كثيف على الاقتراع في حلبا ومعارك انتخابية في مناطق عدة من عكار

أفادت مراسلة "النشرة" بأن الإقبال على صناديق الاقتراع في بلدة حلبا يشهد كثافة منذ ساعات الصباح، فيما بلغ عدد المقترعين في بلدة شدرا ١٦٠ مقترعًا حتى الآن.

هذا وتشهد عدة مناطق في عكار معارك انتخابية بارزة، أبرزها في تل عباس، بينو، بزبينا، رحبة، الجديدة، وحلبا.