الدفاع المدني السوداني أعلن السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان

أعلن الدفاع المدني السوداني، عن "السيطرة تماما على الحرائق التي اندلعت في المستودعات النفطية الرئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان التي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقرا منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع قبل عامين".

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة ببورتسودان في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة"، وذلك من خلال "خطة عمل محكمة وبمجهودات كبيرة".

ومنذ أيام، استهدفت طائرات بدون طيار القاعدة البحرية الرئيسية في السودان، في بورتسودان (شرق) المقر الموقت للحكومة، للمرة الثانية خلال الأسبوع الراهن على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الجيش اتهم قوات الدعم السريع بشنّ هذه الهجمات.

وقال المصدر "المسيرات تعاود الهجوم على قاعدة فلامينغو البحرية شمال بورتسودان".

وكانت هذه القاعدة استهدفت الأربعاء بهجوم مماثل.