أكّد المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) دميتري بيسكوف، عمّا إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، أنّه "لا يمكن التّوصّل إلى سلام مستدام إلّا من خلال مفاوضات جادّة".
وكان الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين قد اقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 أيّار الحالي في إسطنبول. ولم يستبعد التّوصّل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النّار خلال المفاوت، موضحًا أنّ مقترح الجانب الرّوسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الكرملين: لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.