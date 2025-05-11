المتحدث باسم الكرملين: لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة

أكّد المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) ​دميتري بيسكوف​، عمّا إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، أنّه "لا يمكن التّوصّل إلى سلام مستدام إلّا من خلال مفاوضات جادّة".

وكان الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين قد اقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 أيّار الحالي في إسطنبول. ولم يستبعد التّوصّل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النّار خلال المفاوت، موضحًا أنّ مقترح الجانب الرّوسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.