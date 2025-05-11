ترامب: سأزيد حجم التبادل التجاري مع الهند وباكستان وسأعمل معهما لنرى إمكانية التوصل إلى حل بشأن كشمير

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فخره بـ"القيادة القوية والراسخة" التي أظهرتها الهند وباكستان، مشيدًا بما تحلتا به من "قوة وحكمة وثبات" لوقف القتال.

وأشار ترامب إلى عزمه على زيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير مع البلدين، مؤكدًا أنه سيعمل مع الجانبين لبحث إمكانية التوصل إلى حل بشأن قضية كشمير.