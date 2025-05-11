ماكرون عن مقترح بوتين بشأن مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا: خطوة أولى لكنها غير كافية

أكّد الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في تصريح صحافي بُعيد وصوله إلى بولندا بالقطار عائدًا من العاصمة الأوكرانيّة كييف، أنّ "وقف إطلاق النّار غير المشروط لا تسبقه مفاوضات"، معتبرًا أنّ اقتراح الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين إجراء مباحثات مباشرة في تركيا في 15 أيّار الحالي، هو "خطوة أولى لكنها غير كافية"، ويُظهر أنّه "يبحث عن مسار للتّسوية، لكنه لا يزال يرغب في كسب الوقت".

وكان بوتين قد اقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 الحالي، دون أي شروط مسبقة، بعد ساعات من دعوة كييف وزعماء أوروبيّين إلى وقف غير مشروط لإطلاق النّار لمدّة 30 يومًا، يبدأ غدًا الإثنين.