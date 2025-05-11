الشرطة النيجيرية: مسلحون يقتلون ثلاثة اشخاص في جنوب شرق البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية أن "مسلحين أغلقوا طريقا سريعا في ولاية إيمو جنوب شرق البلاد هذا الأسبوع، وقتلوا ثلاثة أشخاص على الاقل وأصابوا آخرين".

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية إيمو هنري أوكوي لوكالة "فرانس برس"، إن "الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة صباح الخميس (4,00 ت غ) عندما قام مجرمون يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة (السكان الأصليين في بيافرا)لا المحظورة بإغلاق الطريق السريع وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا".

وأضاف أن "المسلحين أطلقوا النار على ركاب كانوا يعبرون الطريق وتمكنوا من إشعال النار في بعض السيارات وقتل عدد من الأبرياء".

وتابع "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص حتى الآن".

وأعلنت منظمة العفو الدولية سقوط "ثلاثين قتيلا"، لافتة الى أن "المهاجمين أحرقوا عشرين سيارة على الاقل".

وأوضح مدير منظمة العفو في نيجيريا عيسى سنوسي لوكالة "فرانس برس" أن "حصيلة القتلى الثلاثين تستند الى معلومات أوردتها مصادر ميدانية وفي المستشفيات".

وأشارت جمعية الصليب الأحمر في ولاية إيمو إلى "تقارير أولية تظهر وجود عدد كبير من الضحايا، لكن الحصيلة الإجمالية للقتلى لم تتأكد بعد".