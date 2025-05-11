سلطات الإمارات قررت إعفاء رعايا السودان من غرامات تصاريح الإقامة وأذونات الدخول

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ قرّرت إعفاء رعايا ​السودان​ من الغرامات المترتّبة عليهم فيما يتعلّق بتصاريح الإقامة وأذونات الدّخول، وذلك في خطوة تعكس حرص الدّولة على التّخفيف من تداعيات الظّروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها السودان".

وأوضحت الهيئة أنّ "القرار سيدخل حيّز التّنفيذ اعتبارًا من 19 أيّار الحالي ويستمر حتّى نهاية العام الحالي، حيث يمكن لرعايا السّودان الّذين ترتّبت عليهم غرامات ماليّة، تصحيح أوضاعهم والتّقدّم بطلبات التّجديد من خلال القنوات الرّقميّة الرّسميّة للهيئة".