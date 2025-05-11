وزير خارجية الصين: نتوقع أن تلتزم الهند وباكستان بوقف دائم لإطلاق النار عبر إجراء مشاورات

أبدى وزير الخارجيّة الصّينيّة ​وانغ يي​ (Wang Yi)، خلال اتصال هاتفي بنظيره الباكستاني اسحق دار، قلق بكين حيال أي تصعيد للنّزاع بين الهند وباكستان.

وأعلن أنّ بلاده تؤيّد جهود الهند وباكستان للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، ولا تزال "عازمة على مواصلة أداء دور بنّاء" في هذه العمليّة.

وفي اتصال منفصل مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، أبدى الوزير الصّيني أمله بأن يلتزم الجانبان "الهدوء وضبط النّفس، ويتجنّبا تصعيد الوضع"، بعد تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النّار. ونقلت وكالة أنباء الصّين الجديدة الرّسميّة عن وانغ قوله لدوفال، إنّ "الصين تتوقّع أن تلتزم الهند وباكستان وقفًا دائمًا لإطلاق النّار عبر إجراء مشاورات".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنّ "الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري، بعد محادثات بوساطة الولايات المتّحدة الأميركيّة".