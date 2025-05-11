مصدر في القوات البحرية الروسية لـ"تاس": ننفي اعتراض غواصة تابعة لنا عند بحر المانش

أكّد مصدر مقرّب من القوّات البحريّة الرّوسيّة، في حديث لوكالة "تاس" الرّوسيّة، أنّ "الغوّاصات الرّوسيّة تنفّذ مهامها التّدريبيّة والقتاليّة في محيطات العالم وفقًا للخطّة المحدّدة لها".

وأشار، تعليقًا على نبأ أوردتها وسائل إعلام تفيد بأنّ الأسطول البريطاني اعترض الغوّاصة الرّوسيّة "كراسنودار"، الّتي تعمل بالديزل والكهرباء، عند عبورها ​بحر المانش​، إلى أنّ "الغوّاصات تمرّ عبر بحر المانش وهي عائمة فوق الماء، وفقًا لقواعد القانون البحري الدولي. ولذلك، تبدو عبارة اعتراض غير صحيحة ومثيرة للسّخريّة فعلًا"، موضحًا أنّه "بعد أن أنهت الغوّاصة مهمّتها في البحر الأبيض المتوسّط، عادت إلى قاعدتها كما هو مخطّط لها".

وبحر المانش (القناة الإنجليزية)، هو جزء من المحيط الأطلسي يفصل بريطانيا عن فرنسا، ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي. ويبلغ طوله نحو 563 كيلومترًا، أمّا أقصى عرض له فيبلغ 240 كلم.