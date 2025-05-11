وزير خارجية ألمانيا: لمحادثات جادة لوقف إطلاق النار في غزة حيث الوضع الإنساني لا يُطاق

دعا وزير الخارجيّة الألمانيّة الجديد يوهان فادفول (Johann Wadephul)، "محادثات جادّة بهدف وقف إطلاق النّار" في ​قطاع غزة​، حيث الوضع الإنساني "لا يُطاق حاليّا".

ونقلت وزارة الخارجيّة الألمانيّة عن فادفول، قوله في برلين قبل توجّهه إلى إسرائيل، إنّ "من الضّروري البدء" بمفاوضات "بهدف تحرير جميع الرهائن وضمان وصول الإمدادات إلى سكان غزة". وأكّد "أنّه سيسأل عن الهدف الاستراتيجي للقتال الّذي اشتد منذ آذار الماضي"، مشدّدًا في الوقت عينه على دعم ألمانيا الثّابت لإسرائيل "الّتي يشكّل أمنها ووجودها جزءًا من المصلحة العليا للدّولة الألمانيّة".

وأشار إلى أنّ "الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة أيضًا يحتاجون إلى آفاق سياسيّة واقتصاديّة، حتى لا تجد الكراهيّة والتّطرّف أرضًا خصبة"، موضحًا أنّ "كيفيّة مساعدة السّلطة الفلسطينيّة في تنفيذ الإصلاحات العاجلة، ستكون على جدول أعمال محادثاتي بمقدار قضيّة المستوطنات الإسرائيليّة".

وسيجري فادفول محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد.

وكان قد استأنف الجيش الإسرائيلي ضرباته العنيفة وعمليّاته العسكريّة في قطاع غزة في 18 آذار الماضي، بعد هدنة هشة مع حركة "حماس" استمرّت شهرين، بظل منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع.