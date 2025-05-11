مقتل 7 أشخاص وتدمير 6 طرق رئيسية نتيجة فيضانات في مقديشو

أعلن المتحدّث باسم إدارة إقليم بنادر في ​الصومال​ صلاح عمر حسن، في مؤتمر صحافي، "مقتل سبعة أشخاص من بينهم امرأتان"، جرّاء فيضانات مدمّرة ضربت العاصمة الصّوماليّة مقديشو، موضحًا أنّ "الفيضانات اجتاحت منازل 200 عائلة ودمّرت ستّ طرق رئيسيّة تُعدّ حيويّةً لحركة النّقل والسّكان في العاصمة".

وكان قد كشف تقرير صادر عن الأمم المتّحدة في 30 نيسان الماضي، أنّ أكثر من 45,000 شخص تضرّروا من الفيضانات المفاجئة في الصومال منذ منتصف نيسان الماضي.

يُذكر أنّ الصّومال كانت قد تعرّضت لفيضانات عنيفة عام 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص ونزوح أكثر من مليون، نتيجة أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة النينيو المناخيّة.