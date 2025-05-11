ترامب: الولايات المتحدة ستزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل "ملحوظ" التبادل التجاري مع الهند وباكستان. وكتب ترامب ليل السبت على منصته تروث سوشال "سأزيد التجارة بشكل ملحوظ مع هاتين الأمتين العظيمتين".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012