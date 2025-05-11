الرئيس عون من غرفة عمليات قوى الامن الداخلي: هذه رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، أن ما يجري اليوم هو "رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".

وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسية"، مشيرًا إلى أن الرشاوى الانتخابية التي تم الحديث عنها في جبل لبنان "قيد المتابعة قضائيًا، وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار".

ودعا المواطنين في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.