بوتين اقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار

أكّد الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ "أنّنا ملتزمون بإجراء مفاوضات جادّة مع ​أوكرانيا​، هدفها هو القضاء على الأسباب الجذريّة للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عمليّات عسكريّة وحرب، ونحن نقترح استئناف المفاوضات الّتي لم نقطعها... ما المانع في ذلك؟ من يريد السّلام حقًّا لا يمكنه إلّا أن يدعمه".

وشدّد على "أنّنا لا نستبعد إمكانيّة التوصّل خلال هذه المفاوضات إلى اتفاق على هدن جديدة، ووقف إطلاق نار جديد، بل إلى هدنة حقيقيّة يلتزم بها ليس فقط الجانب الرّوسي، بل والجانب الأوكراني أيضًا"، مركّزًا على أنّ "هذه ستكون الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد، لا مقدّمة لاستمرار الصّراع المسلّح بعد إعادة التسلّح، وتجديد القوّات المسلّحة الأوكرانيّة".

وأوضح بوتين أنّ "اقتراحنا، كما يُقال، مطروح. القرار الآن بيد السّلطات الأوكرانيّة وأمنائها، الّذين على ما يبدو يسترشدون طموحاتهم السّياسيّة الشّخصيّة، لا مصالح شعبهم، ويريدون مواصلة الحرب مع روسيا على أيدي القوميّين الأوكرانيّين". واقترح أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة الخميس المقبل (15 أيار) في مدينة ​إسطنبول​ التركيّة "حيث عُقدت في السّابق وحيث توقّفت".

يُذكر أنّ في 29 آذار 2022، عقدت جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حيث تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي مكتوب. وتضم