فتح صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار

فُتِحَت في هذه الاثناء صناديق الاقتراع أمام الناخبين في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، في إطار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط مواكبة أمنية وإدارية من الجهات المختصة. وتُجرى العملية الانتخابية في عدد من الأقضية والبلدات، وسط دعوات للمشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق.

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