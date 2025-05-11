بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصر في موسكو

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الرّوسيّة، أنّ "الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ أجرى 17 لقاءً شاملًا مع قادة أجانب وممثّلي وفود، على هامش احتفالات الذّكرى الثّمانين للنّصر على ألمانيا النّازيّة في موسكو".

وأوضحت أنّ "البرنامج الدّولي لبوتين للاحتفال بذكرى النّصر في 7 أيّار انطلق بمحادثات مع الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي اليوم نفسه، أجرى بوتين محادثات مع الرّئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، الرّئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، ورئيس جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة دينيس ساسو نغيسو. وفي 8 أيّار، عُقدت محادثات روسيّة- صينيّة رئيسيّة بمشاركة بوتين ونظيره الصّيني شي جين بينغ".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "في 9 أيّار، وبعد استعراض النّصر في السّاحة الحمراء، عقد الرّئيس الرّوسي سلسلةً من اللّقاءات الدّوليّة، حيث أجرى محادثات على التّوالي مع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي. كما عقد اجتماعات مع قادة القوى الأوروبيّة: الرّئيس الصّربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو. وفي ليلة 10 أيّار، أجرى بوتين محادثةً مع الرّئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف".

وبيّنت أنّ "برنامج بوتين الدّولي يوم السّبت 10 أيّار، بدأ بمحادثات مع الأمين العام للجنة المركزيّة للحزب الشّيوعي الفيتنامي تو لام. ثمّ تحدّث الرّئيس الرّوسي مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، القائد العام للجيش الوطني اللّيبي خليفة حفتر، وزعيمَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدرا غونبي، وآلان غاغلوييف".

كما لفتت إلى أنّ "اجتماعات أخرى عُقدت "سيرًا على الأقدام"، وهكذا، حيث سلّم بوتين الرّئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وسامًا من والده، المشارك في الحرب الوطنية العظمى".