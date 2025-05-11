موسكو: قوات أوكرانيا حاولت اقتحام الحدود 4 مرات

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الأوكرانية نفذت أربع محاولات خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لاقتحام الحدود والتوغل في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين، مضيفةً أن قواتها اضطرت للرد على الهجمات الأوكرانية. وأضافت أن قوات كييف شنت هجمات في مناطق سومي وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وبالقرب من 12 موقعاً سكنياً في منطقة دونيتسك، وقالت إن القوات الروسية صدت الهجمات الأوكرانية. وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن القوات الروسية لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد لثلاثة أيام في أوكرانيا. وقالت أوكرانيا من جانبها إن روسيا واصلت مهاجمتها، ووصفت وقف إطلاق النار بأنه «مسرحية هزلية».