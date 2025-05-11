مار شربل والسير مع العذراء

ليس من السهل ان تمر مناسبة كذكرى ميلاد القديس شربل مخلوف، من دون التوقف عندها، نظراً الى ما يختزنه هذا القديس من ميزات وصفات اكتسبها من الله وعرف كيف يتاجر بها كالوزنات، فكان له كنز كبير في السماء. وفي الشهر المخصص للعذراء مريم، من المهم ايضاً الاشارة الى انه كان لها مكانة خاصة لدى هذا القديس، وكأنهما يسيران معاً نحو المسيح الله، يحملان معهما صلواتهما ومحبتهما ويضعانها امامه، وهو يفتح ذراعيه لهما ويتقبّل تقدمتهما بسرور وغبطة.

ليس الهدف من هذا التشبيه تقليل أهمية باقي القديسين او غيرهم من الاتقياء و"هؤلاء الصغار" الذين سيرثون الملكوت المعدّ لهم، انما هي صورة تفاعلية تخالج كل مؤمن بالمسيح وبتعاليمه وبالاعاجيب التي يجترحها على يد العذراء وقديسيه، الذين قبلوا ان يكونوا مثالاً دائماً على محبة الله وتحننه على البشرية جمعاء.