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الأمين العام لمجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان 1/2
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بإعلان وقف إطلاق النار الفوري بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

وأكد دعم مجلس التعاون للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوترات بين البلدين، مشددًا على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات.

وتطلع معاليه أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو حل شامل للنزاع بين البلدين، بما يضمن السلام والأمن الدائم لشعوبهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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