انتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا، والذي بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاثة أيام خلال بماسبة عيد النصر على النازية.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التزمت بشكل صارم بأمر بوتين وقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا والبقاء بمواقعها بموجب هدنة عيد النصر، واكتفاءها بالرد على انتهاكها.
وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود.
إلى ذلك، أعلن "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا خلال قمة بكييف عن مبادرة لوقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما ابتداء من الاثنين، وهدد روسيا بعقوبات قاسية إن رفضتها، بينما قالت موسكو إنها ستدرس المقترح.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء وقف اطلاق النار الذي أعلنته روسيا لمدة 72 ساعة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.