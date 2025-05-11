انتهاء وقف اطلاق النار الذي أعلنته روسيا لمدة 72 ساعة في أوكرانيا

انتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا، والذي بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاثة أيام خلال بماسبة عيد النصر على النازية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التزمت بشكل صارم بأمر بوتين وقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا والبقاء بمواقعها بموجب هدنة عيد النصر، واكتفاءها بالرد على انتهاكها.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود.

إلى ذلك، أعلن "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا خلال قمة بكييف عن مبادرة لوقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما ابتداء من الاثنين، وهدد روسيا بعقوبات قاسية إن رفضتها، بينما قالت موسكو إنها ستدرس المقترح.